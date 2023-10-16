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رئيس فلسطين: ما فعلته حماس لا يشمل الشعب الفلسطيني

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محمود عباس
الإثنين، 16-10-2023 10:11 ص


أكد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الأحد، أن " سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

كما وصف في اتصال هاتفي مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، منظمة التحرير الفلسطينية بـ"الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وقال عباس أن "سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، وفق الوكالة.

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