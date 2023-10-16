رئيس فلسطين: ما فعلته حماس لا يشمل الشعب الفلسطيني

الإثنين، 16-10-2023
10:11 ص
أكد رئيس السلطة الفلسطين
ية، محمود عباس
، الأحد، أن " سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطين
ي"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطين
ية الرسمية (وفا).
كما وصف في اتصال هاتفي مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، منظمة التحرير الفلسطين
ية بـ"الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطين
ي".
وقال عباس أن "سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطين
ي، وأن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطين
ية هي التي تمثل الشعب الفلسطين
ي بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطين
ي"، وفق الوكالة.