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فيديو مؤلم.. لحظة دفن العشرات في مقابر جماعية بـ غزة نتيجة تكدس الجثث

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جثامين الشهداء
الإثنين، 16-10-2023 01:14 م


جثث الشهداء أصبحت مكدسة في غزة، لم يعد هناك قبور تستوعب الجثامين التي تتساقط بالمئات يوميًا، خرجت الأمور من نطاق الاستغاثة لإرسال المساعدات، ووصلت في نهاية المطاف إلى البحث عن لحد يستر الجثامين الملقاة في المشارح والطرقات.
مقبرة جماعية لشهداء غزة
وأظهر مقطع فيديو متداول بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا مفجعا لدفن شهداء في مقبرة جماعية بقطاع غزة، خلال الساعات الماضية، جراء سقوط القنابل التي يلقيها المحتل الإسرائيلي على المدنيين العزل. 

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الأحد، أن الغارات الجوية للعدوان الإسرائيلي، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 2670 شخصًا وإصابة 9600 آخرين، منذ الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع يوم 7 أكتوبر الماضي.


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