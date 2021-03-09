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صورة حفيدة صدام حسين تشعل مواقع التواصل

حفيدة صدام حسين
حفيدة صدام حسين
 
الثلاثاء، 09-03-2021 04:55 م متابعات- أمينة عبد العال
أثارت صورة شاركتها حرير حسين كامل ، حفيدة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي ، وانهالت عليها عروض الزواج من شبان عرب ينتمون لعدة دول عربية .
والصورة نشرتها رغد صدام حسين لابنتها الجميلة علي صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي ، دون أن تذكر أنها متزوجة ، حسبما نشرت الصحف المحلية .وعلق البعض علي الصورة قائلين :" والنعم والنعم بس خل نعرف متزوجه لا، واذا متزوجه منو، واذا ماتزوجت انا اول اخطبها، اذا ربي كتب اتزوجها، بس الحين ماقدر اخطب وانا ماعرف متزوجه والا لا " .
جدير بالذكر أن رغد صدام حسين لم ترد علي أي من طلبات الزواج ، كما لم تعلق ابنتها حرير التي تمتلك حساب علي انستجرام وتظهر فيه برفقة زوجها ناصر الأعظمي .
شاهد الصورة..

 

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