الإثنين، 07-12-2020
09:15 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشف موقع "
أكسيوس " الأمريكي نقلا عن مصادر له ، عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
يوم تنصيب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن
، واصفة الخطة بـ" النهاية
العظيمة كما في السينما " .
و قالت المصادرة أن
ترامب
سيغادر البيت الأبيض
علي متن طائرة الرئاسة ويذهب إلي تجمع سياسي في فلوريدا
، حيث سيلقي كلمة أمام أنصاره ، لافتة إلي أن ترامب
قد يعلن عن نيته للترشح لخوض الانتخابات
الرئاسية في عام 2024 .
و أشار الموقع إلي أن
مغادرة ترامب
بالمروحية من حديقة البيت الأبيض
ستسمح له بتجنب الاحتجاجات وتبادل
المجاملات مع الرئيس المقبل وكذلك سيكون بعيد و منافسه يؤدي اليمين القانونية .