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أخيرا.. أمريكا تمنح مئات الآلاف من الهاجرين تصاريح عمل

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 05-12-2020 09:57 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدر قاضي بالمحكمة الجزئية الأمريكية ، أمرا للحكومة  بإعادة فتح التقدم بطلبات لبرنامج يحمي من الترحيل و يمنح تصاريح عمل لمئات الآلاف من المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني .
ووجهت المحكمة وزارة الأمن الداخلي لنشر إشعار عام علي مواقعها الإلكترونية بحلول الاثنين المقبل لافتة إلي قبولها التقدم بطلبات جديدة للبرنامج كما أمرت المحكمة بتوضيح الإشعار لأن التصريح بموجب البرنامج لمدة عامين بدلا من عام واحد ، حسبما نشرت " رويترز " .
و الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجزئية الأمريكية في بروكلين تركز علي البرنامج الذي أنشأه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما عام 2012 .
وكانت المحكمة العليا منعت في يونيو محاولة ترامب عام 2017 لإنهاء البرنامج ولكن إدارته واصلت سياستها المتمثلة في عدم قبول الطلبات الجديدة للبرنامج .
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قال أنه يأمل أن ترفض المحكمة العليا محاولة ترامب بشأن إحصاء تعداد السكان في الولايات المتحدة الأمريكية 2020 .  
 

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