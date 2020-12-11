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للمرة الثانية .. " بايدن " يتفوق علي "ترامب " و يخطف منه هذا اللقب

ترامب و بايدن
ترامب و بايدن
 
الجمعة، 11-12-2020 01:08 م متابعات- أمينة عبد العال
حصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن و نائبته كاميلا هاريس رسميا علي أول ألقابه وهو لقب "شخصية العام " الشهير الذي تمنحه مجلة " تايم " لعام 2020 .
و اختارتهما المجلة في وقت متأخر من مساء أمس من قائمة متأهلين للتصفيات النهائية شملت الرئيس دونالد ترامب ، حسبما نشرت " رويترز " .
وأشارت " تايم " إلي أن بايدن و هاريس كشرا حاجز النوع الاجتماعي والعرق ، مؤكدة أن أمريكا أشترت ما كانا يبيعانه فبعد أعلي نسبة مشاركة للناخبين في قرن من الزمان حصدا ما يصل إلي 81 مليون صوت ، وهو أكبر عدد أصوات في تاريخ انتخابات الرئاسة وتفوق بايدن بنحو سبعة ملايين صوت .
 

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