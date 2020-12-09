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صدمة جديدة لـ " ترامب " من بنسلفانيا

ترامب
ترامب
 
الأربعاء، 09-12-2020 09:33 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة رفضها الاستئناف الذي قدمه حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع المصادقة علي نتائج الانتخابات في ولاية في بنسلفانيا .
 يأتي ذالك بعد رفض أعلي محكمة في البلاد والتي تضم 3 قضاة قد عينهم ترامب من أصل 9 أي تبرير لقرارها ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و ما زال الرئيس الأمريكي يرفض بعد أكثر من شهر علي الانتخابات الاعتراف بالهزيمة أمام الرئيس المنتخب جو بايدن ، وقدم العديد من الشكاوي في ولايات رئيسية بمساعدة حلفائه لكنه شهد حوالي عشرين انتكاسة ، وكانت إحداها التي تم رفضها في بنسلفانيا و التي قدمها النائب الجمهوري مايك كيلي .
 

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