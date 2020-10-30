الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:24 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

صادم.. قتلى وجرحى في زلزال قوي يهز تركيا

thumbs_b_c_aa82038a242384191aa6bed5ebd176a0
صادم.. قتلى وجرحى في زلزال قوي يهز تركيا
 
الجمعة، 30-10-2020 04:08 م الطيب حسين

وقع زلزال قوي في تركيا قبل قليل ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأعلنت السلطات التركية مقتل 4 أشخاص وإصابة 120 آخرين جراء الزلزال الذي وقع غربي البلاد.

وبلغت قوة الزلزال 6.6 درجة ضرب ولاية إزمير غرب تركيا.

 

إقرأ ايضا

5f9d97019f614

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

1046845303_0_208_3071_1870_1000x541_80_0_0_72dca49af49708e8579d72e1da3b996f

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

thumbs_b_c_169d742be2ccd4172129b987c159145b

خطورة "كورونا" تزداد.. إعلان الإغلاق العام في بريطانيا

أخبار متعلقة

ضاحي خلفان

تعليقات ساخرة من ضاحى خلفان علي سياسة تركيا

infijarr

عاجل.. انفجار يهز تركيا

الرئيس التركي

بالفيديو.. أردوغان ينصح العاطلين في بلاده بشرب الشاي

ارشيفية

للمرة الثانية.. تركيا تمدد فترة التنقيب في المنطقة المتنازع عليها

السعودية-2

السعودية توجه ضربة قاسمة لتركيا لصالح مصر

عبد الرحمن بن مساعد

أمير سعودي يفسد حجة المؤيدين لـ أردوغان: اعتقل 100 ألف شخص ثم يتكلم عن الديمقراطية