الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:24 ص
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي
"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر
"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية
شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري
"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا
الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية
جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي
إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي
ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية
إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا
ADS
الرئيسية
عرب وعالم
صادم.. قتلى وجرحى في زلزال قوي يهز تركيا
صادم.. قتلى وجرحى في زلزال قوي يهز تركيا
الجمعة، 30-10-2020
04:08 م
الطيب حسين
وقع
زلزال
قوي في
تركيا
قبل قليل ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأعلنت السلطات التركية مقتل 4 أشخاص وإصابة 120 آخرين جراء ال
زلزال
الذي وقع غربي البلاد.
وبلغت قوة ال
زلزال
6.6 درجة ضرب ولاية إزمير غرب
تركيا
.
Copy
تركيا
زلزال
أخبار تركيا
زلزال تركيا
ازمير
إقرأ ايضا
ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية
إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا
خطورة "كورونا" تزداد.. إعلان الإغلاق العام في بريطانيا
أخبار متعلقة
تعليقات ساخرة من ضاحى خلفان علي سياسة تركيا
عاجل.. انفجار يهز تركيا
بالفيديو.. أردوغان ينصح العاطلين في بلاده بشرب الشاي
للمرة الثانية.. تركيا تمدد فترة التنقيب في المنطقة المتنازع عليها
السعودية توجه ضربة قاسمة لتركيا لصالح مصر
أمير سعودي يفسد حجة المؤيدين لـ أردوغان: اعتقل 100 ألف شخص ثم يتكلم عن الديمقراطية