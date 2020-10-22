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السعودية توجه ضربة قاسمة لتركيا لصالح مصر

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السعودية
 
الخميس، 22-10-2020 06:31 م محمد فضل


بدأت أسواق ومتاجر في المملكة العربية السعودية، باستبدال المنتجات التركية بنظيرتها المصرية وذلك بعد حملة المقاطعة الشعبية في السعودية للبضائع التركية.
وبحسب تقرير لوكالة “فرانس برس”؛ فإن متاجر في المملكة أزالت منتجات “مصنوعة في تركيا” من عدد كبير من الرفوف، واستبدلت الأجبان التركية بأجبان صنعت في مصر.
وأشار التقرير إلى أن سلاسل متاجر كبرى في السعودية بينها “أسواق عبد الله العثيم” و”تميمي” و”باندا” أكدت أنها ستتوقف عن استيراد وبيع المنتجات التركية.
ووسط شكوك حول احتمال تقديم تركيا شكوى لدى منظمة التجارة العالمية، تؤكد السلطات السعودية أنها لم تضع أي قيود على المنتجات التركية وأن حملة المقاطعة يقودها مواطنون.
 

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