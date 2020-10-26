الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:25 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

عاجل.. انفجار يهز تركيا

infijarr
عاجل.. انفجار يهز تركيا
 
الإثنين، 26-10-2020 09:32 م الطيب حسين
قالت وكالة الأناضول الرسمية التركية، إن انفجارًا هز ولاية هطاي قبل قليل، أثناء مطاردة مجموعة إرهابية.

وأفادت بأن أنباء عن وقوع انفجار في مدينة اسكندرون في ولاية هاطاي، وأن فرق الشرطة والإطفاء والإسعاف إلى موقع الانفجار.


من جانبه، قال والي هاطاي: "إن الانفجار وقع خلال عملية ملاحقة لإرهابي، ويؤكد عدم سقوط ضحايا"، وفقا لقناة TRT التركية الرسمية.

يذكر أن ولاية هاطاي كان تُعرف بـ"لواء اسكندرون" قبل عام 1938 وكانت جزءا من الأراضي السورية وضمتها تركيا عام 1939 في استفتاء أُجري إبان الاحتلال الفرنسي لسوريا.
 

إقرأ ايضا

5f9d97019f614

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

1046845303_0_208_3071_1870_1000x541_80_0_0_72dca49af49708e8579d72e1da3b996f

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

thumbs_b_c_169d742be2ccd4172129b987c159145b

خطورة "كورونا" تزداد.. إعلان الإغلاق العام في بريطانيا

أخبار متعلقة

الرئيس التركي

بالفيديو.. أردوغان ينصح العاطلين في بلاده بشرب الشاي

ارشيفية

للمرة الثانية.. تركيا تمدد فترة التنقيب في المنطقة المتنازع عليها

السعودية-2

السعودية توجه ضربة قاسمة لتركيا لصالح مصر

عبد الرحمن بن مساعد

أمير سعودي يفسد حجة المؤيدين لـ أردوغان: اعتقل 100 ألف شخص ثم يتكلم عن الديمقراطية

8e197a0b-4db9-4c51-b228-738ce402beb9_16x9_1200x676

ارتفاع إصابات كورونا في تركيا

قرقاش

تصريحات لاذعة من " قرقاش" للرئيس التركي وقطر