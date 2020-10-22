الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:10 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

أمير سعودي يفسد حجة المؤيدين لـ أردوغان: اعتقل 100 ألف شخص ثم يتكلم عن الديمقراطية

عبد الرحمن بن مساعد
أمير سعودي يفسد حجة المؤيدين لـ أردوغان: اعتقل 100 ألف شخص
 
الخميس، 22-10-2020 08:23 ص أحمد عادل شعبان
شن الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد هجوما حادا على مؤيدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال في تغريدة عبر تويتر: تركيا بلد من المفروض أن نظامه المعلن جمهوري علماني ديمقراطي وأردوغان بعد فشل الإنقلاب عليه -بشهادة منظمات دولية -اعتقل فوق ال100 ألف بحجة الانقلاب بما لا يتوافق بأي حال مع الديمقراطية ( المزعومة) ومع ذلك يعطي العالم دروسًا عن الحريات وينّظر عن العدل والعدالة.

وأضاف: قلت هذا سابقًا وسأل البعض: كيف تنتقد عدم ديمقراطية أردوغان وأنت لست في بلد ديمقراطي؟.. ج:الديمقراطية أسلوب من أساليب الحكم نجح في دول نجاحًا باهرًا وفشل في أخرى وأريد أن أسأل العباقرة الذّين اكتشفوا السر الخطير أننا لسنا دولة ديمقراطية : متى ادّعينا أننا دولة نظامها ديمقراطي؟.

وتابع: دولتنا دولة نظامها ملكي يبايع فيها المواطنون الملك شرعًا على كتاب الله وسنة رسوله على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وسلطة الملك مطلقة وفق محددات موجودة في النظام الأساسي للحكم .. والحمدلله وحده أثبتت الأحداث وتظل تثبت التفاف الشعب حول قيادته رغم أنف الكارهين.
 

إقرأ ايضا

5f9d97019f614

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

1046845303_0_208_3071_1870_1000x541_80_0_0_72dca49af49708e8579d72e1da3b996f

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

thumbs_b_c_169d742be2ccd4172129b987c159145b

خطورة "كورونا" تزداد.. إعلان الإغلاق العام في بريطانيا

أخبار متعلقة

8e197a0b-4db9-4c51-b228-738ce402beb9_16x9_1200x676

ارتفاع إصابات كورونا في تركيا

قرقاش

تصريحات لاذعة من " قرقاش" للرئيس التركي وقطر

تركيا تحترق

تركيا تحترق... وعناصر الأطفاء لا تستطيع السيطرة

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد يعلق على زيارة أردوغان لـ قطر و لقاء "تميم": مصيبة

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد: هذا الرئيس أصبحت أيامه معدومة

thumbs_b_c_319dd0d133020686485b591778cbc09d

تركيا تعلن رغبتها في التفاوض مع مصر