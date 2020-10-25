الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:26 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

للمرة الثانية.. تركيا تمدد فترة التنقيب في المنطقة المتنازع عليها

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 25-10-2020 10:39 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت تركيا أنها مددت فترة عمليات المسح التي تجريها سفينتها " أورتش رئيس " في المنطقة المتنازع عليها بشرق البحر الأبيض المتوسط حتى الرابع من نوفمبر، وذلك بعد أن مددت أنقرة قبل أيام أعمال المسح في المنطقة حتى 27 أكتوبر .
و أضاف الإخطار الصادر من البحرية التركية في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إلي أن السفينة " اورتش رئيس " و السفينتين " أتامان " و "جنكيز خان " ، ستواصل العملية في منطقة تقع إلي الجنوب من جزيرة رودس اليونانية حتى الرابع من نوفمبر  .
جدير بالذكر أن تركيا واليونان  العضوان في حلف شمال الأطلسي علي خلاف حول نطاق الجرف القاري لكل منهما وكذلك لهم مطالب متداخلة بالأحقية في موارد النفط و الغاز في شرق المتوسط .
 

إقرأ ايضا

5f9d97019f614

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

1046845303_0_208_3071_1870_1000x541_80_0_0_72dca49af49708e8579d72e1da3b996f

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

thumbs_b_c_169d742be2ccd4172129b987c159145b

خطورة "كورونا" تزداد.. إعلان الإغلاق العام في بريطانيا

أخبار متعلقة

السعودية-2

السعودية توجه ضربة قاسمة لتركيا لصالح مصر

عبد الرحمن بن مساعد

أمير سعودي يفسد حجة المؤيدين لـ أردوغان: اعتقل 100 ألف شخص ثم يتكلم عن الديمقراطية

8e197a0b-4db9-4c51-b228-738ce402beb9_16x9_1200x676

ارتفاع إصابات كورونا في تركيا

ارشيفية

بعد 14 عام .. افتتاح أول مسجد في أثينا

قرقاش

تصريحات لاذعة من " قرقاش" للرئيس التركي وقطر

تركيا تحترق

تركيا تحترق... وعناصر الأطفاء لا تستطيع السيطرة