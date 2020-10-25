للمرة الثانية.. تركيا تمدد فترة التنقيب في المنطقة المتنازع عليها

الأحد، 25-10-2020
10:39 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت تركيا
أنها مددت فترة عمليات المسح التي تجريها سفينتها " أورتش
رئيس " في المنطقة المتنازع عليها بشرق البحر الأبيض المتوسط حتى الرابع من
نوفمبر، وذلك بعد أن مددت أنقرة قبل أيام أعمال المسح في المنطقة حتى 27 أكتوبر .
و أضاف الإخطار الصادر من البحرية التركية في ساعة متأخرة من مساء أمس
السبت إلي أن السفينة " اورتش رئيس " و السفينتين " أتامان "
و "جنكيز خان " ، ستواصل العملية في منطقة تقع إلي الجنوب من جزيرة رودس
اليونان
ية حتى الرابع من نوفمبر .
جدير بالذكر أن تركيا
واليونان
العضوان
في حلف شمال الأطلسي علي خلاف حول نطاق الجرف القاري لكل منهما وكذلك لهم مطالب
متداخلة بالأحقية في موارد النفط و الغاز في شرق المتوسط .