شعر ترامب الأبيض يثير ضجة .. ما السبب

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أثار تغير لون شعر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اللون الأشقر البرتقالي إلي اللون الأبيض الرمادي ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة أكد فيها البعض قرب اقترابه من اعترافه بخسارته .

و علق البعض علي شعر ترامب البالغ من العمر 74 عام ، قائلا أن شعره تخلي عنه و قال آخرين أن حلاقه ترك الوظيفة .

و كان شعر ترامب موضع اهتمام منذ ترشحه للرئاسة المرة الأولي حيث سمح للمذيع بجذب شعره ليتأكد أنه حقيقي .

و أشارت الصحافة الأمريكية إلي أن ترامب اقترب من إقرار هزيمته في الانتخابات التي جرت في 3 نوفمبر أمام الديمقراطي جو بايدن دون أن يعلن ذلك صراحة قائلا :" الوقت كفيل بأن يخبرنا إي إدارة ستكون في البيت الأبيض " .







