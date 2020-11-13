الجمعة 13 نوفمبر 2020
توقيت مصر 14:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ضبط مصنع لترويج الخمور في مكة

اختبار طبي لمحمود وحيد بمران الأهلي

دراسة: اكتشفي زوجك الخائن بهذه الطريقة

بايدن يعلق علي حادث مروحية سيناء

حصة تأهيلية لاعبي الزمالك على هامش المران

موسيمانى يحاضر لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران

الصين تهنئ بايدن بفوزه

رئاسة الجمهورية تصدر عفو عام عن السجناء وتستثني هؤلاء

البرلمان يوافق علي قانون جديد يتيح للحكومة اقتراض 10 مليار دولار من الخارج

الجزائر تعلن نتيجة الاستفتاء علي الدستور

ADS
 

أخيرا..

الصين تهنئ بايدن بفوزه

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 13-11-2020 11:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أن نتيجة الانتخابات الأمريكية ظهرت منذ حوالي أسبوع إلا أن الصين لم تقدم تهنئة رسمية للرئيس المنتخب جو بايدن ، إلا أن وزارة الخارجية الصينية قدمت اليوم التهاني إلي جو بايدن .
كما قدمت الوزارة التهنئة إلي نائبة الرئيس كاملا هاريس علي فوزهما في الانتخابات التي أجريت في الثالث من نوفمبر ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
وصرح وانج وين بين المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات صحفية :" نحترم اختيار الشعب الأمريكي ونهنئ السيد بايدن و السيدة هاريس مضيفا " ندرك أن نتائج الانتخابات الأمريكية ستتحدد وفقا لقوانين و إجراءات الولايات المتحدة " .
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته ولجأ غلي القضاء مشككا في نتيجة الانتخابات .
 

إقرأ ايضا

مصنع لترويج الخمور في مكة

ضبط مصنع لترويج الخمور في مكة

ارشيفية

رئاسة الجمهورية تصدر عفو عام عن السجناء وتستثني هؤلاء

ارشيفية

البرلمان يوافق علي قانون جديد يتيح للحكومة اقتراض 10 مليار دولار من الخارج

أخبار متعلقة

ترامب و بايدن

بعد فوز بايدن.. ضيوف منعهم ترامب يستقبلهم البيت الأبيض

ترامب و ميلانيا

" كورونا" يضرب البيت الأبيض من جديد

ارشيفية

سيناتور أمريكي يعلن عن انتهاكات خطيرة في الانتخابات الرئاسية

جو بايدن

أمير سعودي يعلق علي فوز بايدن في الانتخابات

ارشيفية

1.8 مليون بطاقة اقتراع لأموات في الانتخابات الأمريكية

ترامب و بايدن

النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية والولايات التي فاز بها كلا منهم