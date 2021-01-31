شاهد.. لحظة دفن الأمير تركي بن ناصر

الأحد، 31-01-2021
07:03 م
المصريون
أدى المفتي العام للمملكة العربية السعودية
، الشيخ عبد العزيز
آل الشيخ، وعدد من الأمراء، صلاة الجنازة على الأمير الراحل تركي بن ناصر بن عبدالعزيز،
اليوم الأحد، وذلك في مقبرة العود بالرياض.
وشيّع المصلون جثمان الأمير تركي بن ناصر إلى مثواه الأخير،
بعد وفاة
ه يوم أمس السبت، إثر تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا.
وشارك في تشييع الجثمان عدد من الأمراء من أبناء وأشقاء وأقارب
الفقيد، إضافة إلى عدد من الرياضيين، إذ كان الأمير المتوفى أحد أعضاء شرف نادي النصر.
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