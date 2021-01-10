العثور على جنرال جزائري ميتًا داخل سيارت

الأحد، 10-01-2021
02:50 م
نشرت وسائل إعلام جزائري
ة، خبر وفاة
الجنرال
عمار بوسيس،
مدير القضاء العسكري
الجزائري
سابقا داخل سيارة
ه.
وخلف هذا الحادث الغامض موجة من التساؤلات بين رواد مواقع
التواصل الجزائري
ين حول تفاصيل مقتل المسؤول العسكري
السابق.
ورجح العديد منهم أن يكون المسؤول قد تعرض لعملية اغتيال مرتبطة بالمنصب الحساس الذي كان يشغله، حيث
تم العثور عليه مقتولا داخل سيارة
ه.
وكان راديو مدينة
فلاي، قد أعلن عن وفاة
الراحل عبر تغريدة في حسابه الرسمي على تويتر، جاء فيها: "العميد عمار بوسيس مدير القضاء
العسكري
المحسوب على جناح وقطب القايد صالح السابق توفي في ظروف غامضة".