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العثور على جنرال جزائري ميتًا داخل سيارت

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الجنرال
 
الأحد، 10-01-2021 02:50 م

نشرت وسائل إعلام جزائرية، خبر وفاة الجنرال عمار بوسيس، مدير القضاء العسكري الجزائري سابقا داخل سيارةه.
وخلف هذا الحادث الغامض موجة من التساؤلات بين رواد مواقع التواصل الجزائريين حول تفاصيل مقتل المسؤول العسكري السابق.
ورجح العديد منهم أن يكون المسؤول قد تعرض لعملية  اغتيال مرتبطة بالمنصب الحساس الذي كان يشغله، حيث تم العثور عليه مقتولا داخل سيارةه.
وكان  راديو مدينة فلاي، قد أعلن عن وفاة الراحل عبر تغريدة في حسابه الرسمي على تويتر،  جاء فيها: "العميد عمار بوسيس مدير القضاء العسكري المحسوب على جناح وقطب القايد صالح السابق توفي في ظروف غامضة".

 

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