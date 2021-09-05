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السعودية.. إعلان هام وعاجل من وزارة التعليم لجميع الطلاب

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الأحد، 05-09-2021 09:53 ص

تبدأ وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد تطبيق اختبارات تعزيز المهارات في مدارس التعليم العام لجميع المراحل الدراسية، وذلك من الصف الثاني الابتدائي وحتى السنة الأولى المشتركة (الأول ثانوي).
وينفذ الطلبة الاختبارات من خلال منصة الاختبارات المركزية الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، حيث تستهدف قياس ما تحصّل عليه الطلبة خلال السنة الدراسية الماضية 1442هـ من مهارات ومعارف في مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني في المواد الأساسية، وهي اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، وسيكون تنفيذ كل اختبار متاحاً لمدة 24 ساعة بحسب الجدول الزمني المعلن.
وتسهم اختبارات تعزيز المهارات في قياس المعارف والمهارات التي تتضمنها المواد الدراسية المستهدفة من أجل تقديم معلومات للمعلم عن تحصيل كل طالب، وذلك بهدف اتخاذ قرارات تعليمية تساعد في معالجة جوانب الضعف، وتعزيز نقاط القوة واستثمارها، ووضع خطط تدريسية لتعزيز مهاراتهم.
 

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