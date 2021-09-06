قرار جديد.. السعودية تعلن قصر العمل في هذه المهنة على السعوديين

الإثنين، 06-09-2021
09:12 م
طرحت وزارة الداخلية السعودية
، مشروعًا لإجراء تعديلات على
نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، عبر إعداد عقود موحدة، وإلزام الشركات بعدم حراسة
أي موقع لا يتوفر فيه كاميرات أمنية، وقصر العمل على السعوديين.
وبحسب صحيفة “المدينة”؛ تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة،
بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها، وكذلك توفير الوسائل اللازمة للحفاظ
على أمنها وأمن منسوبيها وعدم اتخاذ حراسة إلا بإذن من الجهة المختصة.
كما تلتزم الجهة المستفيدة بتركيب كاميرات مراقبة أمنية وفق
المواصفات المعتمدة من وزارة الداخلية على أن تغطي المنشآت من جميع الجهات، وتُحفظ
البيانات أو نقلها للجهات الأمنية حسب التعليمات.
ويجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة،
التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراسًا أمنيين، فييما يصدر الترخيص
من وزير الداخلية أو من ينيبه، وتحدد مدة الترخيص بثلاث سنوات.
كما يجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد مماثلة أو عدم التجديد،
ويجب التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن 3 أشهر، ويتم تحصيل رسم
مالي عن كل حارس أمن وفق ما تحدده اللائحة.