سماء غائمة وسحب رعدية ورياح نشطة علي هذه الأماكن في المملكة

السبت، 02-10-2021
09:14 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني
للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم السبت 2 أكتوبر
في المملكة.
وأشار المركز في
بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن السماء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لتكوّن
السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى
مرتفعات مكة المكرمة
، كذلك على أجزاء من منطقة نجران
، حسبما نشرت "صدي".
وأشار
التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية
بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي،
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف،
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.