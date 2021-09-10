أمطار رعدية ورياح علي 5 مناطق بالمملكة.. تعرف عليها

الجمعة، 10-09-2021
01:27 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة
الطقس اليوم الجمعة 10 سبتمبر .
و أشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي نشاط في الرياح
السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال شرق ووسط
المملكة تمتد حتى منطقة نجران, فيما يستمر بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية
مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة
المكرمة والمدينة المنورة
.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
ستكون شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر
متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج
العربي شمالية غربية بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف،
وحالة البحر متوسط الموج.