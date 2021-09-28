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أمطار رعدية و أتربة علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية
ارشيفية
Native
الثلاثاء، 28-09-2021 08:45 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر، في المملكة .
و أشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي تأثر أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة و أتربة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، بينما يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جيزان، عسير، الباحة و  تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كذلك تكون الفرصة مهيأة لتكون خلايا من السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة, فيما تنشط الرياح على شمال ووسط البحر الأحمر مما يؤدي إلى ارتفاع الموج، حسبما نشرت " صدي " .
كما أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية بسرعة 15 - 3 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
 

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