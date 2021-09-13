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تعرف علي حالة الطقس في المملكة اليوم

ارشيفية
ارشيفية
Native
الإثنين، 13-09-2021 09:02 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني السعودي في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الاثنين 13 سبتمبر في المملكة .
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدن بمدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ( الربع الخالي )، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة كذلك على سواحل البحر الأحمر، حسبما نشرت " صدي" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
 

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