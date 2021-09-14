سحب رعدية و رياح نشطة علي هذه الأماكن بالمملكة

الثلاثاء، 14-09-2021
08:45 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوي عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14
سبتمبر في المملكة العربية السعودية .
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلي إلي استمرار تكوّن
السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح
نشطة على مناطق جازان، عسير
، الباحة تمتد إلى مرتفعات
مكة المكرمة
، في حين تنشط الرياح
السطحية مثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر،
حسبما نشرت " صدي" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح
السطحية على البحر الأحمر
ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة , فيما تكون حركة الرياح
السطحية
على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر
إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.