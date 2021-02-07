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سعودي يبهر بريطانيا بسبب موقفه البطولي مع رجل و زوجته .. وهكذا علق تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ
سعودي يبهر بريطانيا بسبب موقفه البطولي مع رجل و زوجته .. وهكذا علق تركي آل الشيخ
 
الأحد، 07-02-2021 08:14 ص أحمد عادل شعبان
تصدر الشاب السعودي المبتعث تركي الشمري اهتمامات البريطانيين بعد موقف بطولي قام به .

وقال "الشمري" الذي يدرس في بريطانيا إنه اعتاد الذهاب إلى حديقة أفينهام بارك بريستون لإطعام الطيور بقايا الخبز .

وأضاف: في أثناء سيري بشكل طبيعي سمعت سيدة تستغيث بقوة لإنقاذ زوجها الذي سقط في النهر.

وتابعت: ذهبت مسرعا وفوجئت أن الرجل سقط في النهر لأنه كان يحاول إنقاذ كلبه الذي سقط في النهر بدوره ، فمددت يدي للرجل وجذبته حتى أصبح بأمان بعدها أتت الشرطة وأخذت رقم هاتفي وعندما عدت لمنزلي فوجئت بالكثير من الجهات تشكرني على ما فعلت.

وكانت المواطنة البريطانيا جيسكا ويليامز نشرت صورة المبتعث السعودي وكشفت أنه أنقذ زوجها من الموت المحقق.

فيما علق المستشار تركي آل الشيخ على الخبر قائلا: كفو هاذي عوايد السعودي.
 

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