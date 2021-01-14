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الفنان خالد سامي يوجع قلوب السعوديين بعد انتكاسته الصحية الصعبة

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الفنان خالد سامي
 
الخميس، 14-01-2021 11:56 ص محمود أبوسعد

أوجعت الانتكاسة الصحية التي تعرض لها مؤخرا الفنان خالد سامي قلوب العديد من أنباء الشعب السعودي، حيث تداول العديد من المغردين، تويتة لزوجته المعلمة عائدة العتيبي،  كشفت من خلالاها، آخر تطورات حالته الصحية، بعد نقله إلى المستشفى قبل يومين بسبب تعرضه لانتكاسة صحية، وطالب النشطاء الجميع بالدعاء له.
وكتبت العتيبي في تغريدة على موقع "تويتر": "للمحبين والأوفياء ولكل من سأل عن وضع خالد سامي مازال في العناية ولم يفق من الغيبوبة إلى الآن، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي كل مريض. وتابعت: اللهم لا تفجعنا فيمن نحب، آمين الحمد لله على كل حال". وكانت عائدة العتيبي قد أعلنت قبل يومين أن زوجها أصيب بضيق وعدم القدرة على التنفس، مما استدعى نقله للمستشفى عن طريق الإسعاف بعد أن انتكست حالته الصحية.
يذكر أن الفنان خالد سامي كان قد أجرى مؤخرا عملية زراعة للكبد، بعد مناشدة زوجته وعدد من الفنانين لسرعة التدخل لإنقاذه، حيث إن حالته حرجة، وأعلنت عائدة العتيبي وقتها أن صحة زوجها تدهورت أثناء غسيل الكلى، ما أدى إلى هبوط في دقات القلب وانخفاض السكر، واستدعى دخوله العناية المركزة في أحد مستشفيات الرياض.
وكان الفنان خالد سامي الذي يعد واحدا من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، قد واجه خلال الفترة الماضية العديد من المشكلات الصحية، التي أجبرته على دخول المستشفى عدة مرات، حيث كان يعاني من تليف في الكبد، تطور لاحقا إلى فشل كلوي، اضطره إلى الخضوع لعمليات غسيل الكلى، وهو ما أثر كثيرا في حالته الصحية.


 

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