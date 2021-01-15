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عاجل.. السعودية تطالب مواطنيها في أمريكا بتوخي الحذر

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عاجل.. السعودية تطالب مواطنيها في أمريكا بتوخي الحذر
 
الجمعة، 15-01-2021 04:21 م الطيب حسين
قالت السفارة السعودية في الولايات المتحدة، قبل قليل، إنه على المواطنين المتواجدين في واشنطن وضواحيها الابتعاد عن أماكن التجمعات والتظاهرات وتجنب الحضور إلا في حالة الضرورة القصوى.

وشددت على ضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية.

وتتخذ السلطات الأمريكية إجراءات أمنية استثنائية في العاصمة واشنطن قبيل حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، تحسبا لاضطرابات جديدة بعد حادثة اقتحام الكابيتول.

وبادرت أجهزة الأمن أمس الخميس إلى إغلاق وسط العاصمة، مع نشر أكثر من 20 ألف عنصر مسلح من الحرس الوطني هناك، وتم تعليق حركة النقل في معظم أنحاء وسط المدينة بمثابة المنطقة الخضراء في بغداد.

وأفادت وسائل إعلام مختلفة، منها شبكة CNN، بأن الخدمة السرية (وهي الجهة المعنية بضمان الأمن خلال حفل تنصيب بايدن) قررت إغلاق متنزه ناشونال مول (الذي يجتمع فيه عادة آلاف المواطنين خلال حفلات التنصيب) بالكامل، ما يعد إجراء غير مسبوق.
 

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