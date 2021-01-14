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إيران ترسل طائرات انتحارية إلى الحوثيين لاستهداف السعودية

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طائرة ايرانية
 
الخميس، 14-01-2021 11:37 ص المصريون

كشف الموقع الإلكتروني لمجلة "نيوزويك الأمريكية"، أن إيران أرسلت مؤخرًا إلى حلفائها الحوثيين في اليمن طائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات، تعرف باسم "الطائرات الانتحارية المسيرة".
ووفقًا لخبير عسكري، فإن تلك الطائرات يبلغ مداها حوالي 2000 كيلومتر ويمكنها "ضرب أهداف إسرائيلية أو سعودية أو أمريكية وتتيح للإيرانيين مجالًا للمناورة".
وفي سياق متصل، أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، للجيش بإعداد خطة جديدة للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم، الخميس، أن كوخافي أمر الجيش، بإعداد خطة عملياتية جديدة للتعامل مع التهديدات في الشرق الأوسط، خصوصا البرنامج النووي الإيراني.
وبحسب الصحيفة، يدور الحديث عن خطة مركبة تتضمن ثلاثة بدائل، والتي سيتم اعدادها خلال الفترة القريبة القادمة، وسيتم عرضها على الجهات السياسية.
وأضافت الصحيفة العبرية، أن الجيش الإسرائيلي يقول إن اعداد الخيار العسكري يحتاج إلى مليارات جديدة، خارج إطار الميزانية الحالية.
وأشارت إلى أن مصادر إسرائيلية كشفت أن نتنياهو ينوي تعيين مسئول خاص لهذا الملف، والمرشح هو رئيس الموساد يوسي كوهين بعد إنهاء عمله بالموساد.
 

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