سحب رعدية ممطرة علي هذه المناطق في السعودية

الثلاثاء، 06-07-2021
08:48 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة
الطقس اليوم الثلاثاء 6 يوليو .
وأِار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن اليوم ستكون
السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح
نشطة على مناطق ( نجران، عسير، جيزان ، الباحة ،مكة المكرمة
) ونشاط لرياح سطحية على
سواحل منطقتي مكة المكرمة
والمدينة المنورة
. وطقس مستقر على باقي مناطق المملكة،
حسبما نشرت " صدي" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
تكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة
البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية
الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر
متوسط الموج.