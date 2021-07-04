سماء غائمة وسحب رعدية علي هذه المناطق في المملكة

الأحد، 04-07-2021
08:54 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني
للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس
اليوم الأحد 4 يوليو .
وأشار المركز في
بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن الطقس
سيكون شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، والمدينة
المنورة ، الرياض)، ورياح نشطة على مناطق ( الشرقية ، مكة المكرمة
، المدينة المنورة
) وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية
ممطرة على مناطق ( جازان ،عسير ،الباحة ،مكة
المكرمة).
وأشار
التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية
بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج
، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة
15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.