انخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة علي هذه المناطق بالمملكة

الإثنين، 05-07-2021
08:55 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة
العربية السعودية عن حالة
الطقس اليوم الاثنين 5 يوليو في المملكة
.
وأشار المركز في تقريره الذي تداولته الصحف المحلية إلي أنه سيكون هناك
انخفاض طفيف في درجات الحرارة العظمي على معظم مناطق المملكة
حيث يصل
ما بين 4-6 درجات مئوية على شرق ووسط المملكة
يصحب ذلك نشاط في الرياح
السطحية على
مناطق (الشرقية ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة
) ، و طقس معتدل ليلاً على المرتفعات
الغربية والجنوبية الغربية وفرصة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح
نشطة، حسبما
نشرت" صدي" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح
السطحية على البحر الأحمر
تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف
، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح
السطحية على الخليج العربي شمالية
الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر
خفيف إلى متوسط الموج.