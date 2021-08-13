الجمعة، 13-08-2021
11:13 ص
سبب منع السفر
للامارات من السعودية
وعقوبة السفر إليها يعتبر من الأسباب التي تدور في أذهان الكثير من المواطنين سواء في
المملكة العربية السعودية
أو في الإمارات العربية المتحدة بسبب القرارات التي
أصدرتها حكومة المملكة في الفترة الأخيرة بشأن تعليق السفر إلى الإمارات العربية،
وسوف نتعرف على جميع التفاصيل من خلال هذا المقال.
قرار تعليق
السفر للإمارات
قبل أن نتحدث عن سبب منع السفر للإمارات
من السعودية
وعقوبة السفر إليها سوف نتعرف على قرار تعليق السفر إلى الإمارات،
وهو القرار الذي أعلنته حكومة المملكة العربية السعودية
شهر يوليو لعام 2021 .
حيث إنها أصدرت قرار بتعليق الطيران إلى
مجموعة من الدول، ومنها الإمارات ولم يقتصر فقط القرار على السفر المباشر، وإنما
أيضًا شمل السفر غير المباشر إلى هذه الدول.
ولكن وضعت استثناء لهذه القرارات، وهو قدوم
المواطنين السعوديين إلى أراضي المملكة خلال الفترة التي حددتها الحكومة السعودية
.
سبب منع
السفر للإمارات من السعودية وعقوبة السفر إليها
بعد القرار الذي أصدرته المملكة العربية السعودية
تسأل الكثير من الأفراد حول أسباب هذا القرار.
وصرحت وزارة الداخلية في المملكة بأن الأسباب
الأساسية هي عدم استقرار الحالة الصحية في البلاد التي تم وقف حركة الطيران إليها
حماية للمواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وهذا الأمر سبب غضب الكثير من الأفراد على مواقع
التواصل الاجتماعي لأن الإمارات العربية تبذل المجهود الكبير محاولة احتواء
الفيروس.
مما جعل المصادر الامارات
ية الغير رسمية تحدد أن
قرار المملكة العربية السعودية
لا يتعلق
بانتشار الفيروس، وإنما أكد أن له العديد من الأسباب الأخرى.
عقوبة
السفر إلى الدول المحظورة
خلال الحديث عن سبب منع السفر للإمارات
من السعودية
وعقوبة السفر إليها حرصت المملكة العربية السعودية
على سلامة جميع
المقيمين والمواطنين بداخلها حتى لا تنتشر السلسلة الجديدة من الفيروس بين
المواطنين والمقيمين.
ولهذا فرضت العقوبة الكبيرة على الأشخاص الذين
يقومون بعملية السفر إلى الدول التي قامت الملكة بحظر السفر إليها.
والعقوبة
سوف تكون منع الشخص الذي يحاول السفر من السفر إلى هذه البلاد لفترة من الوقت لا
تقل عن 36 الشهر.
أي
أنه سوف يظل داخل البلاد ولا يتمكن من الوصول إلى هذه الدول المحظورة لفترة طويلة
من الوقت، لأن موضوع سفره إلى هذه البلاد يعد من المخالفات الصريحة للقرارات التي
تتخذها الدولة.
وزارة الداخلية في المملكة العربية
السعودية
أكدت أن جميع من يتعرض إلى هذه المخالفة، سوف تقوم المملكة بالتعامل معه بالطرق
القانونية مخصصة إلى هذا الأمر.
كما أنه سوف تطبق عليه العقوبات الكبيرة عندما
يعود من جديد إلى أراضي المملكة العربية السعودية
، وشددت المملكة على استمرار
عملية تعليق السفر إلى هذه الدول التي تم ذكرها لتحفيز المواطنين على حماية أنفسهم
من التعرض إلى الفيروس في المقام الأول.
كما أنهم من خلال الالتزام يحمون أنفسهم من
التعرض إلى العقوبات التي أصدرتها المملكة على من يخالف الأوامر
السعودية
تهدد بمنع السفر ثلاثة أعوام لمن يزور الدول المحظورة
يعتبر من الأخبار التي ترددت على مواقع
التواصل الاجتماعي، والتي انتشرت بشكل كبير بعد صدور قرار حكومة المملكة.
وجميع ما تقوم به الملكة تم التأكيد أنه يعتبر
بسبب الخوف على المواطنين وكنوع من الحماية حتى لا يتعرضوا إلى الفيروس بالسلالة
الجديدة التي يصعب التعامل معها والتي يمكنها أن تسبب الكثير من الضرر إلى البلاد.
ولم يقتصر تعليق السفر على الإمارات العربية فقط
وإنما لمجموعة من الدول وأهمها أثيوبيا وأفغانستان وفيتنام كنوع من التحدي إلى
فيروس كورونا المتحول.
في نهاية هذا المقال نكون قد تعرفنا علي سبب
منع السفر للإمارات من السعودية
وعقوبة السفر إليها ونكون قد وضحنا جميع
التفاصيل حول هذا الموضوع، كما شرحنا الأسباب التي أدت إلى إصدار المملكة هذه
القرارات بالتفصيل، وكما وضحنا أيضا العقوبات التي أعلنتها المملكة العربية
السعودية
، والذي سوف يتم تطبيقها بحزم على من يقوم بمخالفة قرارات السفر إلى
البلاد المحظورة.