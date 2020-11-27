رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي رئيس ألبانيا
الملك سلمان وولي العهد
الجمعة، 27-11-202001:15 ممتابعات- أمينة عبد العال
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة
إلي رئيس جمهورية ألبانيا ، إيلير ميتا ، بمناسبة ذكري الاستقلال لبلاده .
و قال الملك في تهنئته أنه يتمني أصدق التهاني بالصحة والسعادة للرئيس و
للشعب و الحكومة الألبانية .
في سياق متصل أرسل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس الألباني بمناسبة ذكري يوم الاستقلال ، متمنيا
للرئيس و الشعب و الحكومة الصحة والسعادة ومزيد من التقدم والرخاء .