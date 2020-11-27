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رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي رئيس ألبانيا

الملك سلمان وولي العهد
الملك سلمان وولي العهد
 
الجمعة، 27-11-2020 01:15 م متابعات- أمينة عبد العال
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة إلي رئيس جمهورية ألبانيا ، إيلير ميتا ، بمناسبة ذكري الاستقلال لبلاده .
و قال الملك في تهنئته أنه يتمني أصدق التهاني بالصحة والسعادة للرئيس و للشعب و الحكومة الألبانية .
في سياق متصل أرسل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس الألباني بمناسبة ذكري يوم الاستقلال ، متمنيا للرئيس و الشعب و الحكومة الصحة والسعادة ومزيد من التقدم والرخاء .
 

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