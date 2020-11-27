رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي رئيس ألبانيا

الملك سلمان وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة إلي رئيس جمهورية ألبانيا ، إيلير ميتا ، بمناسبة ذكري الاستقلال لبلاده .

و قال الملك في تهنئته أنه يتمني أصدق التهاني بالصحة والسعادة للرئيس و للشعب و الحكومة الألبانية .

في سياق متصل أرسل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس الألباني بمناسبة ذكري يوم الاستقلال ، متمنيا للرئيس و الشعب و الحكومة الصحة والسعادة ومزيد من التقدم والرخاء .