الأرصاد تحذر: أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة العربية السعودية

الإثنين، 02-11-2020
02:45 م
متابعات- أمينة عبد العال
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية من هطول أمطار رعدية اليوم علي منطقة حازان و محافظات الحرث و الريث
و العارضة والعيدابي و فيفا وهروب .
وأشارت الأرصاد إلي أن الأمطار الرعدية تصاحبها نشاط في الرياح السطحية
تؤدي إل يتدني الرؤية .
كما حذرت الهيئة من الأمطار الرعدية التي ستصل إلي منطقة الباحة وتبدأ من
الساعة 7 مساء وتشمل محافظات الحجرة و المخواة و المندق و قلوة ، وكذلك منطقة تبوك
وتشمل محافظات البدع ة الوجه و أملج و
تيماء و حقل و ضباء و تستمر حتى الساعة 4 عصرا .
و حذرت أيضا من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في
الرياح السطحية, وتدن في مدى الرؤية على منطقة
عسير، تشمل أبها ـ البرك - والمجاردة -وبارق - والنماص - ورجال ألمع - ومحايل، وتستمر
حتى الساعة السابعة مساء ، وفي منطقة الجوف نبهت الهيئة إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة
بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، موضحة أن الحالة تشمل محافظات القريات
– دومة الجندل – سكاكا - طبرجل وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.