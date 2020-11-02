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الأرصاد تحذر: أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة العربية السعودية

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 02-11-2020 02:45 م متابعات- أمينة عبد العال
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية من هطول أمطار رعدية  اليوم علي منطقة حازان و محافظات الحرث و الريث و العارضة والعيدابي و فيفا وهروب .
وأشارت الأرصاد إلي أن الأمطار الرعدية تصاحبها نشاط في الرياح السطحية تؤدي إل يتدني الرؤية .
كما حذرت الهيئة من الأمطار الرعدية التي ستصل إلي منطقة الباحة وتبدأ من الساعة 7 مساء وتشمل محافظات الحجرة و المخواة و المندق و قلوة ، وكذلك منطقة  تبوك وتشمل محافظات البدع ة الوجه و أملج و تيماء و حقل و ضباء و تستمر حتى الساعة 4 عصرا .
و حذرت أيضا من أمطار رعدية  مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدن في مدى الرؤية على  منطقة عسير، تشمل أبها ـ البرك - والمجاردة -وبارق - والنماص - ورجال ألمع - ومحايل، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء ، وفي منطقة الجوف نبهت الهيئة إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، موضحة أن الحالة تشمل محافظات القريات – دومة الجندل – سكاكا - طبرجل وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
 

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