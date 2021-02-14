رد ناري من بايدن علي تبرئة ترامب

الأحد، 14-02-2021
09:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن
أنه بالرغم من عدم إدانة ترامب
بتهمة التحريض
علي التمرد الذي وصفه بـ" المميت " علي الديمقراطية الأمريكية فإن حتى
أولئك الذين عارضوا الإدانة مثل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ، ميتش ماكونيل ،
يعتقدون أن ترامب
كان مذنبا بارتكابه تقصير مشين في أداء واجبه ومسئولا عمليا و
أخلاقيا عن إثارة العنف الذي اندلع في مبني الكونجرس
.
و أضاف بايدن
في البيان الذي أصدره ردا علي تبرئة ترامب
: " 57 عضو في
مجلس الشيوخ صوتوا لإدانة الرئيس السابق دونالد ترامب
بما في ذلك 7 أعضاء جمهوريين
، لافتا إلي أن هذا الفصل الحزين من تاريخ البلاد كما وصفه يؤشر إلي أن
الديمقراطية هشة و أنه يجب الدفاع عنها ومشددا علي أنه لا مكان للعنف والتطرف في
الولايات المتحدة .
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ برأ الرئيس السابق دونالد ترامب
أمس السبت من
ثاني محاكمة له خلال 12 شهر بعدما رفض الجمهوريون إدانته بشان دوره في الهجوم
الدامي الذي شنه أنصاره علي مبني الكونجرس
.