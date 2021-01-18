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إجراءات قاسية يعلن عنها "بايدن " ضد المواطن " ترامب "

ترامب
ترامب
 
الإثنين، 18-01-2021 09:05 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد رون كلين كبير مساعدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه ينتظر توصية من مستشاريه لشئون المخابرات حول منع إطلاع الرئيس دونالد ترامب علي معلومات سرية بعد خروجه من البيت الأبيض .
و أضاف كلين كبير موظفي البيت الأبيض الجديد في تصريحات صحفية تعليقا هلي مقال كتبته ، سو جوردون ، نائبة المخابرات الوطنية السابقة  تعترض فيه علي إطلاع ترامب علي مثل هذه المعلومات فور مغادرته الرئاسة ، حسبما نشرت  صحيفة " واشنطن  بوست " .
وطالبت " جوردن "  في المقال الذي نشر بعنوان " لا حاجة لإطلاع الرئيس السابق ترامب علي معلومات المخابرات " بهذا الإجراء البسيط الذي هو فقط من صلاحيات الرئيس الجديد والذي من خلاله يمكن لـ "بايدن " أن يخفف جانب من المخاطر المحتملة علي الأمن القومي التي يشكلها المواطن " ترامب " .

 

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