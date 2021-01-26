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محاكمة نارية لـ ترامب بتهمة خطيرة .. وبايدن يفجر مفاجأة: هذا ما سيحدث للرئيس السابق

ترامب و بايدن
محاكمة نارية لـ ترامب بتهمة خطيرة .. وبايدن يفجر مفاجأة: هذا ما سيحدث للرئيس السابق
 
الثلاثاء، 26-01-2021 07:43 ص أحمد عادل شعبان
بدأ الكونجرس الأمريكي محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهم خطيرة بعد الأحداث التي سبقت تركه للمنصب.

وقال فريق الادعاء في محاكمة ترمب: • ترمب أدلى عن قصد بتصريحات شجعت الحشود على الاحتجاج عند #الكونغرس بشكل سيؤدي حتما إلى الخروج عن القانون

وأضاف: بتحريض من ترمب خرقت مجموعة من الحشود بشكل غير قانوني مبنى الكونغرس ما تسبب في إصابة وقتل أفراد إنفاذ القانون.

فيما علق الرئيس الأمريكي بايدن على تلك المحاكمة قائلا: اعتقادي راسخ بعدم الحصول على الأصوات الكافية لإدانة ترمب خلال محاكمته بمجلس الشيوخ.
 

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