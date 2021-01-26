محاكمة نارية لـ ترامب بتهمة خطيرة .. وبايدن يفجر مفاجأة: هذا ما سيحدث للرئيس السابق

الثلاثاء، 26-01-2021
07:43 ص
أحمد عادل شعبان
بدأ الكونجرس
الأمريكي محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب
بتهم خطيرة بعد الأحداث التي سبقت تركه للمنصب.
وقال فريق الادعاء في محاكمة ترمب:
• ترمب أدلى عن قصد بتصريحات شجعت الحشود على الاحتجاج عند #الكونغرس بشكل سيؤدي حتما إلى الخروج عن القانون
وأضاف: بتحريض من ترمب خرقت مجموعة من الحشود بشكل غير قانوني مبنى الكونغرس ما تسبب في إصابة وقتل أفراد إنفاذ القانون.
فيما علق الرئيس الأمريكي بايدن
على تلك المحاكمة قائلا: اعتقادي راسخ بعدم الحصول على الأصوات الكافية لإدانة ترمب خلال محاكمته بمجلس الشيوخ.