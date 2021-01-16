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500 طلقة لاقتحام حفل تنصيب "بايدن".. شرطة أمريكا تكشف عن كارثة

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500 طلقة لاقتحام حفل تنصيب "بايدن".. شرطة أمريكا تكشف عن كارثة
 
السبت، 16-01-2021 09:58 م الطيب حسين
كشفت الشرطة الأمريكية عن كارثة قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

واعتقلت شرطة الكابيتول رجلا من ولاية فرجينيا أثناء محاولة المرور عبر نقطة تفتيش للشرطة في وسط واشنطن يوم الجمعة يحمل أوراق اعتماد مزيفة لحفل تنصيب بايدن ومسدسا وأكثر من 500 طلقة.

وتستعد الأجهزة الأمنية الأمريكية لمواجهة تجمعات مؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في عواصم الولايات الأمريكية الخمسين.

وحذر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وكالات الشرطة من احتجاجات مسلحة محتملة في جميع عواصم الولايات، بدءا من اليوم وحتى موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير، سيؤججها أنصار ترامب المؤمنون بتزوير الانتخابات.

وبين الولايات التي قامت بتعبئة حرسها الوطني لتعزيز الأمن، ميشيغان وفرجينيا وويسكونسن وبنسلفانيا وواشنطن، بينما قامت تكساس بإغلاق مبنى كونغرس الولاية اعتبارا من اليوم وحتى يوم التنصيب.

وينتشر الآن آلاف من أفراد الحرس الوطني المسلحين في شوارع واشنطن في استعراض للقوة لم يسبق له مثيل في العاصمة الأمريكية، كما سيتم خلال الأيام المقبلة منع الزيارات إلى عدد من المعالم الشهيرة بأنحاء البلاد.

 

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