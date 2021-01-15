واشنطن تدرج مصريين علي قوائم الإرهابيين

الجمعة، 15-01-2021
11:14 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الخزانة
الأمريكية إدراج أسماء العديد من الشخصيات علي قوائم المحظورين ، بالتزامن مع
تصنيف حركة " حمس " و " ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "
داعش " علي قوائم الإرهاب ، مع تشديدها للعقوبة المفروضة عليهم .
و أشارت الوزارة في بيانها
إلي أنها أدرجت عدد من الأشخاص أبرزهم علاء الملقب بـ علاء السماحي والذي يعتقد
أنه المسئول الأول عن تنظيم " حمس " و يحي السيد الملقب بـ يحيي موسي
العضو البارز في التنظيم ذاته ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و حسب البيان فإن
السماحي وموسي مقيمان في تركيا حاليا وهم متهمان في العديد من القضايا في مصر
أرزها تشكيل تنظيم إرهابي واغتيال النائب العام
السابق ، لافتا إلي أن مصر صنفت
التنظيم كتنظيم إرهابي في أواخر عام 2013 .
جدير بالذكر أن حسم
ظهرت عام 2014 وتبنت أعمال اغتيال وهجمات في القاهرة
وبعض المحافظات الآخرين وكانت
توجه ضرباتها إلي قوات الأمن
.