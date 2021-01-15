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واشنطن تدرج مصريين علي قوائم الإرهابيين

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 15-01-2021 11:14 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج أسماء العديد من الشخصيات علي قوائم المحظورين ، بالتزامن مع تصنيف حركة " حمس " و " ولاية سيناء" التابعة لتنظيم " داعش " علي قوائم الإرهاب ، مع تشديدها للعقوبة المفروضة عليهم .
و أشارت الوزارة في بيانها إلي أنها أدرجت عدد من الأشخاص أبرزهم علاء الملقب بـ علاء السماحي والذي يعتقد أنه المسئول الأول عن تنظيم " حمس " و يحي السيد الملقب بـ يحيي موسي العضو البارز في التنظيم ذاته ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و حسب البيان فإن السماحي وموسي مقيمان في تركيا حاليا وهم متهمان في العديد من القضايا في مصر أرزها تشكيل تنظيم إرهابي واغتيال النائب العام السابق ، لافتا إلي أن مصر صنفت التنظيم كتنظيم إرهابي في أواخر عام 2013 .
جدير بالذكر أن حسم ظهرت عام 2014 وتبنت أعمال اغتيال وهجمات في القاهرة وبعض المحافظات الآخرين وكانت توجه ضرباتها إلي قوات الأمن .
 

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