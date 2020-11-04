النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية والولايات التي فاز بها كلا منهم

بالرغم من أن عدد من صناديق الاقتراع قد أغلقت في بعض الولايات إلا أن بعض ما زالت بعض الولايات مستمرة في استقبال الناخبين .و تجري الانتخابات بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب و منافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن .وليفوز أحد المرشحين بالرئاسة لابد أن يحصل علي 270 صوت انتخابي ، وحصد ترامب 213 صوت انتخابي بعدد أصوات " 65.900.674 ، فيما حصل بايدن علي 238 صوت انتخابي بعدد أصوات 68.388.091 صوت .و أظهرت النتائج التقديرية حتى الآن فوز في ولاية إنديانا وكنتاكي وأوكلاهوما وولاية وست فرجينيا، وتينيسي وأرنكساو وميسيسبي وألاباما وايومينغ وساوث داكوتا ونورث داكوتا وساوث كارولاينا وكنساس وولاية يوتاه، وولاية فلوريدا، وولاية أيداهو، وأهايو، وأيوا، ومونتانا، وتكساس.بايدنو تشير النتائج إلى فوز بايدن في ولايات فيرجينيا وفيرمونت وديلاوير ونيوجيرسي، وماساتشوستس والعاصمة واشنطن وكونيتيكت، وإيلينوي ورود أيلاند ونيويورك، ونيو مكسيكو، وكولورادو ونيو مكسيكو، وكاليفورنيا، وولاية واشنطن، وأوريغون، وهاواي، ومينيسوتا، وأريزونا، وماين.