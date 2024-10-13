شاهد.. جيش الاحتلال ينشر فيديو لأسلحة حزب الله التي عثر عليها

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مشاهد قال إنها أسلحة لحزب الله تم ضبطها داخل
قرى في جنوب لبنان خلال العمليات البرية
وعلق متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ، على الفيديو ، قائلا : هذه
أسلحة متقدمة بعضها إيراني الصنع ، كانت مخصصة لاستهداف إسرائيل ، وتم وضعها داخل
القرى بالبلدات الجنوبية اللبنانية .
وأشار إلى أنه تم العثور على صواريخ الكورنيت
المتقدمة وصواريخ أخرى ، والكثير من البنادق والعبوات الناسفة . مٌضيفا : نحن لن
نسمح لحزب الله بتخزين هذه الوسائل الخطيرة على حدودنا وتعريض سكاننا للخطر.
🔸خلوني أكون صريحًا؛ نحن لن نسمح لحزب الله بتخزين… pic.twitter.com/Wbp0KfjW7q