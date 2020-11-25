" تويتر " يفرض علي "ترامب" آخر أمر رئاسي له بالبيت الأبيض.. تعرف عليه
ترامب
الأربعاء، 25-11-202002:40 ممتابعات- أمينة عبد العال
عفا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اثنين من الديوك الرومية من الذبح ،
خلال حفل أقيم بحديقة الورود في البيت الأبيض كآخر تقاليد عيد الشكر السنوية .
وكان الديك الرومي الذي يحمل اسم " كورن" قد نال هذا العفو بعدما
تغلب علي ديك رومي آخر نتيجة تصويت علي موقع التدوينات " تويتر" ، لكن
الديك الخاسر " كوب " سينجو أيضا من الذبح حسب التقاليد .
جدير بالذكر أن دونالد ترامب اختار اسم " حبوب الذرة " و "
عرنوس الذرة " للديكين الذين سيتم العفو عنهما فيما بعد .