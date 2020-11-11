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تصريحات نارية من " بومبيو" عن بايدن : لدينا رئيس واحد فقط هو " ترامب "

بومبيو
بومبيو
 
الأربعاء، 11-11-2020 09:45 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية ، أن دونالد ترامب لا يزال هو الرئيس الشرعي الوحيد للولايات المتحدة ، مضيفا أنه لا يزال هناك الكثير جدا من العمل الذي يجب أدائه .
و رفض بومبيو الانتقادات التي وجهت إليه بتعهده بضمان الانتقال السلس إلي إدارة ترامب الثانية ، ومؤكدا أن كافة الأصوات لم تفرز بعد محذرا خصوم الولايات المتحدة من محاولة اتخاذ أي خطوات بحقها خلال هذه الفترة ، مشددا علي أن ترامب وفريقه علي أهبة الاستعداد .
وعن التهنئة التي وصلت إلي جو بايدن قال :" إذا جرت هذه الاتصالات لمجرد التحية فإنه أمر جميل ، لكن لدينا في الوقت الحالي رئيس واحد ووزير خارجية واحد وفريق وطني واحد " .
 

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