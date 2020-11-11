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سي إن إن : ترامب يجري تغييرات مريبة في وزارة الدفاع

ترامب
ترامب
 
الأربعاء، 11-11-2020 10:02 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشفت تقارير صحفية لشبكة " سي إن إن " الإخبارية أن إدارة الرئيس الأمريكي تجري تغييرات مريبة في وزارة الدفاع " البنتاجون " بعد خسارته في الانتخابات الأمريكية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن .
و أشارت التقارير أن ترامب قرر إقالته عدد من الموظفين العسكريين والمدنيين في الوزارة أو دفعهم إلي الرحيل واستبدلهم بموظفين موالين له و ذلك بعد ساعات من إنهاء خدمات وزير الدفاع مارك إسبر و تعيين كريستوفر ميلر خلفا له ، مما أثار قلق مسئولي البنتاجون و قادة الحزب الديمقراطي .
 ومنذ يوم الاثنين رحل 4 مسئولين كبار هم إسبر و رئيس أركانه  و اثنان من أبرز المسئولين المشرفين علي السياسة والاستخبارات حيث استبدلوا بموالين لترامب و منهم شخص مثير للجدل وصفه الرئيس السابق أوباما بأنه إرهابي .
و حسب تصريحات مسئول آخر في الدفاع فقد غادر الأميرال المتقاعد جوزيف كرنان وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات و الأمن منصبه أيضا وعين بدلا منه  عزرا كوهين واتنيك .
 

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