سي إن إن : ترامب يجري تغييرات مريبة في وزارة الدفاع

الأربعاء، 11-11-2020
10:02 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشفت تقارير صحفية
لشبكة " سي إن إن " الإخبارية أن إدارة الرئيس الأمريكي تجري تغييرات
مريبة في وزارة الدفاع
" البنتاجون " بعد خسارته في الانتخابات
الأمريكية أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن .
و أشارت التقارير أن
ترامب قرر إقالته عدد من الموظفين العسكريين والمدنيين في الوزارة أو دفعهم إلي
الرحيل واستبدلهم بموظفين موالين له و ذلك بعد ساعات من إنهاء خدمات وزير الدفاع
مارك إسبر و تعيين كريستوفر ميلر خلفا له ، مما أثار قلق مسئولي البنتاجون و قادة
الحزب الديمقراطي .
ومنذ يوم الاثنين رحل 4 مسئولين كبار هم إسبر و
رئيس أركانه و اثنان من أبرز المسئولين
المشرفين علي السياسة والاستخبارات حيث استبدلوا بموالين لترامب و منهم شخص مثير
للجدل وصفه الرئيس السابق أوباما بأنه إرهابي .
و حسب تصريحات مسئول آخر في الدفاع
فقد غادر الأميرال المتقاعد جوزيف كرنان
وكيل وزارة الدفاع
للاستخبارات و الأمن منصبه أيضا وعين بدلا منه عزرا كوهين واتنيك .