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تعرف علي حالة الطقس في المملكة اليوم

ارشيفية
ارشيفية
Native
الإثنين، 31-05-2021 10:28 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشف الباحث في المناخ والطقس و عضو لجنة تسميات الحالات المناخية، عبد العزيز الحصيني ، عن حالة الطقس اليوم الاثنين في المملكة العربية السعودية .
و أشار الحصيني في تصريحات صحفية، إلي أن الأجواء اليوم ستكون من حارة إلي حارة جدا علي معظم مناطق المملكة، حسبما نشرت " صدي " .
كما توقع الباحث وجود رياح من متوسطة إلي شبه قوية علي أجزاء من الشرقية و نجران و جنوب الرياض و سواحل مكة المكرمة ، لافتا إلي وجود فرصة لسقوط أمطار متفاوتة علي أجزاء من مناطق المدينة و جنوب حائل و مرتفعات مكة .
 

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