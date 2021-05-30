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الأرصاد تحذر سكان مكة المكرمة و المدينة المنورة من طقس اليوم

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأحد، 30-05-2021 09:59 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الأحد 30 مايو .
وحذر المركز في تقريره  الذي تداولته الصحف المحلية سكان المدينة المنورة و مكة المكرمة من طقس اليوم ، لافتا إلي أنه ستكون اليوم السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .
 

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