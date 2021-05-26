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أمطار رعدية و رياح علي هذه المناطق بالمملكة اليوم

ارشيفية
ارشيفية
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الأربعاء، 26-05-2021 08:03 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 مايو .
وأشار المركز في تقريره الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن حالة الطقس اليوم ستشهد هطول أمطار رعدية على مناطق ( نجران، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق( الرياض ،الشرقية ).
ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة. فيما تكون جنوبية بوجه عام على باب المندب بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوجه عام بسرعة 18-42كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .
 

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