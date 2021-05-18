الثلاثاء 18 مايو 2021
توقيت مصر 10:00 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مستشار الرئيس يكشف تطورات حالة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

العثور على مخرج شهير مقتولًا ومُقطًا أشلاء ومفاجأة صادمة بشأن القاتل

وزيرا السياحة والطيران المدني يبحثان سبل التعاون مع دبي في لقائهم برئيس هيئة دبي للطيران

بشري سارة من المالية للمواطنين

رقم صادم لإصابات " كورونا" في الهند

سحب رعدية ممطرة علي هذه المناطق في المملكة

احذر.. هذه العلامات تعني ارتفاع الكوليسترول في الدم

تعرف على سعر الدولار في المعاملات الصباحية

سر تراجع السعوديين عن السفر إلى البحرين

اعترافات جديدة للمذيعة قاتلة زوج شقيقتها

ADS
 

سحب رعدية ممطرة علي هذه المناطق في المملكة

ارشيفية
ارشيفية
Native
الثلاثاء، 18-05-2021 09:00 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية أن حالة الطقس اليوم في المملكة ستكون غائمة جزئية مع نشاط في الرياح السطحية علي اجزاء من شمال وسط غرب المملكة .
وأشار المركز في التقرير الذي أصدره اليوم إلي أنه سيكون هناك سحب رعدية ممطرة علي أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية ، حسبما نشرت "صدي " .
ولفت المركز إلي أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

رقم صادم لإصابات " كورونا" في الهند

تأشيرة-البحرين-للمقيمين-في-السعودية-1280x720

سر تراجع السعوديين عن السفر إلى البحرين

دبيبة

عادل خطاب : حكومة الوحدة الوطنية بقيادة دبيبة عاجزة عن تحقيق الإستقرار المنشود في البلاد

أخبار متعلقة

أول طيار سعودي يحلق في سماء المملكة

تعرف علي أول طيار سعودي يحلق في سماء المملكة

ارشيفية

سيول ورياح.. الأرصاد تحذر هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية

أمطار رعدية وثلوج.. تعرف علي حالة الطقس اليوم في السعودية

ارشيفية

الأرصاد تحذر أهالي عسير من هذا الأمر الخطير

الفئة الجديدة

بمناسبة مرور 5 أعوام علي رؤية المملكة 2030.. البنك المركزي يطرح فئة نقدية جديدة

ارشيفية

الصحة تسجل 1072 حالة إصابة جديدة بـ" كورونا" في المملكة