سحب رعدية ممطرة علي هذه المناطق في المملكة

الثلاثاء، 18-05-2021
09:00 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في
المملكة
العربية السعودية أن حالة الطقس اليوم في المملكة
ستكون غائمة جزئية مع
نشاط في الرياح السطحية علي اجزاء من شمال وسط غرب المملكة
.
وأشار المركز في التقرير الذي أصدره اليوم
إلي أنه سيكون هناك سحب رعدية
ممطرة علي أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية ، حسبما
نشرت "صدي " .
ولفت المركز إلي أن حركة
الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج
متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج
العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر،
وحالة البحر خفيف الموج