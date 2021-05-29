الأرصاد تعلن عن طقس المدينة ومكة اليوم.. تعرف عليه

السبت، 29-05-2021
11:18 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة
الطقس اليوم السبت 29 مايو في العديد من مناطق المملكة.
وأشار المركز في البيان الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن السماء ستكون
غائمة جزئيا و أن الفرصة ستكون مهيأة لتكوين السحب الرعدية
الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة
والمدينة المنورة
تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر
إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على
الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر
ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .