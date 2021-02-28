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تصريحات عاجلة من الكويت عن استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 28-02-2021 09:47 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيان عاجل أدانت فيه مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين والمناطق المدنية في العاصمة الرياض وباق يمدن المملكة عبر إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة .
و قالت الوزارة في بيانها الذي تداولته وسائل الإعلام المحلية والعربية :" إن إصرار الميليشيات الحوثية على مواصلة هذه الأعمال الإرهابية يشكل استمرارا للتصعيد الخطير الذي تقوم به هذه الميليشيات للإضرار بأمن المملكة العربية السعودية وتقويض استقرار المنطقة وتحد سافر للقانون الدولي والإنساني وعرقلة للجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع الدائر في اليمن".
في سياق متصل جددت دولة الكويت الدعوة للمجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن للقيام بواجباته للجم هذا التصعيد الخطير ووضع حد له وصيانة الأمن والسلم الدوليين ، مؤكدة على وقوفها إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
 

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