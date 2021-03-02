بن سلمان يزف بشرى سارة للشعب السعودي

الثلاثاء، 02-03-2021
10:13 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن وزير الطاقة
الأمير عبد العزيز بن سلمان
عن الموعد المتوقع لبدء إنتاج
الكهرباء من الطاقة
الشمسية في المملك
ة العربية السعودية .
و أكد أن ذلك سيكون خلال الشهر المقبل لافتا إلي أن إنتاج الكهرباء سيكون
بتكلفة أقل عند إنتاجه من الطاقة
الشمسية ، حسبما نشرت " صدي " .
و أضاف خلال حوار الطاقة
والمناخ ضمن جلسات منتدى الطاقة
الدولي بالرياض أن
المملك
ة مهتمة بصناعة الهيدروجين و أن المتخصصين عاكفين علي تعظيم القيمة المضافة
من كل قطرة زيت بالطرق المتطورة حيث يتم تحويل الزيت إلي منتجات وسيتم تحويل ذو المنتجات
إلي مواد كيميائية و أشياء أخري بشكل أساسي .
في سياق متصل وجه وزير الطاقة
الدعوة إلي وزراء نفط العالم لزيارة المملك
ة
للاطلاع عن كثب علي حجم المجهود التي تنفذه المملك
ة لاستغلال غاز ثاني أكسيد
الكربون و تحويله للقيم لإنتاج مواد ذات قيمة .